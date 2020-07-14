Спецтариф для учителей и учеников планируют создать операторы сотовой связи в Казахстане

Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Специальный тарифный план для учителей и учеников планируют создать операторы сотовой связи в Казахстане, заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев.

«Специальный тарифный план для учителей и учеников (…) предусматривает безлимитные звонки между учителем и учеником, а также доступ на образовательные ресурсы, определенные министерством образования и науки», — сказал Жумагалиев на заседании правительства во вторник.

По его словам, с операторами сотовой связи вопрос выпуска спецтарифа проработан.

«В результате данная работа позволит перейти на дистанционное обучение, а также будет обеспечена возможность оказания электронных государственных услуг в отдаленных населенных пунктах Казахстана», — резюмировал Жумагалиев.

Напомним, с 1 сентября первая четверть во всех школах Казахстана будет проходить в дистанционном формате, за исключением сельских малокомплектных школ, которые находятся в отдаленных сельских населенных пунктах, а также за исключением тех ситуаций, когда по письменному заявлению родителей учащихся начальных классов будет предоставляться возможность организации дежурных классов.