Штормовые предупреждения объявлены в четырех областях Казахстана на среду

Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской и Жамбылской областях на среду, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«15 июля в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 23 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара +41. В Кызылорде 15 июля ожидаются ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду, пыльная буря. Днем ожидается сильная жара +40. 15 июля в Мангистауской области днем местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный местами 18 метров в секунду. Днем местами сохраняется сильная жара +38+42. В Актау днем 15 июля ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 18 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном во вторник.

Также сообщается, что днем 15 июля в Актюбинской области местами ожидаются порывы юго-восточного ветра 18 метров в секунду.

«15-17 июля в Жамбылской области местами ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20 метров в секунду», — следует из сообщения.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-100%.