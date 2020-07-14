«Локдаун показал власть во всей красе» 14.07.2020 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 163 0 Политолог Ислам Кураев о неравной борьбе политических сил в период пандемии Похожие материалы: Локдаун – это ошибка или идиотизм? «У нас новый термин – локдаун, не путать с нокдаун» Выплачивать не менее Т60 тыс. на члена семьи в локдаун предлагает властям РК «Атамекен» «Прошло 35 лет с тех пор, как я впервые познакомился с Елбасы». «Не локдаун, а «ограничительные меры» на 14 дней». «Лучшие дни страны впереди. Мы вместе! Мы победим! Вот наш лозунг». «Оглухонемевшие: чиновники продолжают игнорировать требования президента» Тест Назарбаева на коронавирус показал отрицательный результат – пресс-секретарь