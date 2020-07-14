Деньги на строительство двух медцентров поручили выделить из резервов ФНБ «Самрук-Қазына»

Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ — Деньги на строительство двух медицинских центров поручили выделить из резервов АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (АО «ФНБ «Самрук-Қазына»), сообщается официальном сайте первого президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

«В качестве председателя совета по управлению фондом поручаю выделить средства из внутренних резервов «Самрук-Қазына» на строительство двух медицинских центров в крупных мегаполисах – городах Нур-Султан и Алматы», — сказал Назарбаев на встрече с председателем правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжаном Есимовым во вторник.

По словам Елбасы, «эти медицинские центры будут предназначены для консолидации научно-исследовательского потенциала».

«Это позволит обезопасить будущие поколения казахстанцев от возможных угроз. Уверен, что правительство и акимы поддержат данную инициативу», — заключил Назарбаев.