Алматы. 14 июля. КазТАГ – Ушли из жизни знаменитые казахстанские самбисты – братья Айтжан и Кайрат Шангараевы, передает корреспондент агентства.

Айтжан Шангараев (1963 года рождения) – двукратный чемпион СССР 1981 и 1984 годов, обладатель Кубка СССР 1983 года, чемпион Европы 1984 года, обладатель Кубка мира 1994 года, двукратный призер Спартакиады народов СССР, победитель многих международных турниров, многократный чемпион КазССР. С 1981 по 1987 он был членом сборной Советского Союза по самбо. Он первый казах, ставший чемпионом СССР среди взрослых мужчин в возрасте 17 лет.

Кайрат Шангараев (1965 года рождения) – двукратный победитель первенства КазССР 1983 и 1984 годов, победитель международного турнира по самбо «Мемориал А. А. Харлампиева», заслуженный тренер Республикт Казахстан.

«Великий тренер Досмухамбетов Темирхан Мынайдарович возлагал на него большие надежды. К сожалению, спортивная карьера оборвалась перед чемпионатом СССР из-за аварии, в которой были сломаны шейные позвонки, и он буквально заново учился ходить. Любовь к спорту привела его к тренерской карьере. С 2010 года по 2020 год он был главным тренером сборной Республики Казахстана по самбо, которая многие годы приносит десятки призовых мест в копилку нашей страны и является одной из самых сильных команд в мире. Только в 2019 году сборная Казахстана завоевала девять медалей на чемпионате мира по самбо в Корее», — поделились родные.

О том, как закалялся характер знаменитых самбистов, рассказала Каншаим Кунаева – их старшая сестра.

«Наш отец Турар Шангараев умер в 53 года, тогда Кайрат учился в первом классе, а Айтжан в третьем. Они зимой и летом ходили на тренировку. Нас в семье было восемь детей – четыре мальчика и четыре девочки. Мать в 43 года овдовела. Отец наш был круглый сирота, родители отца умерли в 30-е годы от голодомора. Нам рассказывали, как отца определили в интернат, и он выносил родителям порции еды, которые ему выдавали. Однажды его родители не пришли, так он понял, что они умерли. Мы и сами рано остались без отца. Айтжан и Кайрат начали заниматься спортом – он их дисциплинировал. Учились все хорошо. Их в спорт привел наш брат Нургожа – мастер спорта по самбо, он привил интерес к спорту. Когда он умер в 31 год, остались трое детей, наши племянники, а когда умер самый старший брат – Алга – у него тоже остались двое детей. Айтжан и Кайрат племянников воспитали, дали им образование, женили их, девочкам дали приданое. Они были опорой и гордостью нашей семьи», — рассказала Каншаим Кунаева.

Она отметила, что братья Айтжан и Кайрат Шангараевы всегда были неразлучны.

«Они по спортивной карьере где только не были. Всю жизнь вместе были. И умерли вместе», — рассказала сестра братьев.

По словам родных, оба брата умерли от коронавируса.

«У Кайрата остались четверо детей, двое внуков, у Айтжана 10 детей, четвера внуков», — поделилась сестра братьев Шангараевых.

Она уточнила, что Айтжан Шангараев умер 22 июня, а Кайрат Шангараев – 11 июля.

«22 июня умер Айтжан, в больницу его не принимали без анализов, а по COVID-19 результат вообще не пришел, результат по КТ выдали. Его 22 июня положили в реанимацию, и сразу в тот же день он умер, а 11 июля умер Кайрат. Он 10 дней лежал в больнице, боролся. Но в последний день сказал врачу: «Большое вам спасибо, но я пойду к брату», — рассказала Каншаим Кунаева.

Редакция МИА КазТАГ выражает соболезнования семье и близким Айтжана и Кайрата Шангараевых в связи с безвременным уходом родных.