«Жертвы бардака, хаоса, воровства». «Фонд медстрахования нужно расформировать». «Семь казахстанских редакций запускают сайт с именами погибших от коронавируса». «Почему производство лекарств в Казахстане не вошло в приоритеты государства»

Сетевой Казахстан 14 июля 2020г.

AZATTYQ . ORG . ««Жертвы бардака, хаоса, воровства». Скорбь людей и официальный траур» — 13 июля в Казахстане — день общенационального траура в память о жертвах коронавируса. В стране, где, по официальным данным, уже почти 60 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией и десятки тысяч заболевших «похожей на COVID-19» пневмонией, продолжает бушевать эпидемия, ежедневно умирают десятки пациентов… В полдень президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ и другие высокопоставленные чиновники почтили память жертв пандемии коронавируса возле Акорды, церемонию транслировали в прямом эфире республиканских телеканалов. Всего неделю назад, 6 июля, в День столицы и день 80-летия экс-президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА, в Нур-Султане прогремел праздничный салют, вызвавший гневную реакцию казахстанцев. Спустя два дня преемник Назарбаева Токаев объявил 13 июля днем траура. Многие увидели в этом попытку снизить накал недовольства после фейерверков.

««Мне смотрели в лицо и говорили: «Это вы убили»». Cтуденты-медики — в пекле войны с COVID-19» — На фоне эпидемии коронавируса и роста числа зараженных в Казахстане массово заболевают медицинские работники, в том числе врачи. В больницы зовут студентов медицинских вузов. Молодые специалисты рассказали Азаттыку, как им приходится работать в условиях пандемии.

LITER . KZ . «Ошакбаев: Фонд медстрахования нужно расформировать» — Во время разгула коронавирусной пандемии всех казахстанцев интересует, для чего они делали отчисления в Некоммерческое акционерное общество (НАО) «Фонд социального медицинского страхования (ФСМС)». При отсутствии компенсаций (отмена профосмотров) и помощи из этого источника многим кажется нелогичным существование такой организации. Такое мнение выразил и известный экономист, директор Центра прикладных исследований «Талап» Рахим ОШАКБАЕВ. Он сообщил в Instagram, что его семья не получила бесплатных лекарств и бесплатного лечения несмотря на то, что все время со дня открытия ФСМС делала отчисления. Кстати, расходы на содержание фонда только за 2018 год, по официальным данным, превысили 4,4 миллиарда тенге.

TIME . KZ . «Атырауский провал» — Главный нефтеносный регион страны вырвался в лидеры по числу заболевших ковидом. Президент пригрозил акиму отставкой. Согласно последним данным, в нефтяном регионе зарегистрировано 7928 случаев заражения коронавирусом. Причем 266 из них зафиксированы за одни сутки минувшего выходного дня. А ведь еще 13 мая (по окончании первого карантина) в Атырауской области было всего 432 случая заражения. То есть ровно за два месяца этот показатель возрос в 16 раз!

«Следить будут строго» — Депутаты парламента и маслихата начали инспектировать столичные аптеки. То, что они увидели, совсем их не обрадовало. По итогам мониторинга установлено, что почти во всех этих аптеках, независимо от того, расположены они на левом или правом берегу, в спальном районе или в бизнес-центре, отсутствовали социально значимые препараты, используемые при лечении коронавируса и пневмонии. Среди них азитромицин, тамифлю, цефтриаксон, клексан, парацетамол, аспирин, ингавирин, сумамед, ксарелто.

NP . KZ . «Жизнь – театр, и все мы в ней носим маски» — Медицинская маска стала неотъемлемым атрибутом современной жизни. Еще год назад никто не мог подумать, что за игнорирование требования носить маски нарушителям грозят огромные штрафы. Сегодня это реальность во многих странах мира, в том числе в Казахстане Если раньше человек, выходя из дома, проверял наличие ключей, бумажника, сотового телефона, то теперь в этом списке появилась и медицинская маска.

VLAST . KZ . «Семь казахстанских редакций запускают сайт Umytpa.kz с именами погибших от коронавируса» — Журналисты обеспокоены тем, что официальная статистика смертности не отражает действительности, и потому считают необходимым самостоятельно собирать и проверять данные о погибших. Согласно совместному заявлению редакций, долгое время жертвы пандемии коронавируса в Казахстане оставались обезличены. Но по мере распространения инфекции становилось понятно, что болезнь коснется многих граждан. Еще весной Минздрав начал вести два списка: в одном ведомство приводило имена погибших от коронавируса, а в другом – тех, кто был заражен, но умер от сопутствующих болезней. В июне одной из наиболее распространенных причин смертности стала пневмония.

KZ . MEDIA . Александр БАРАНОВ – «Страна абсурда» — Народ и власть в Казахстане давно живут в параллельных мирах. В одном — пустые аптеки, беспрерывно воющие сирены карет скорой помощи, переполненные больницы без лекарств и оборудования. В другом – модернизируют общественное сознание, отмечают грандиозным салютом День Астаны, воздвигают памятники первому президенту и утверждают смету в 90 млрд тенге на реконструкцию столичного проспекта Кабанбай батыра. Прав Досым САТПАЕВ, Казахстан — страна абсурда.

CARAVAN . KZ . «Прогулки на яхте, брендовые вещи и настоящий бал аристократов: как живут новые руководители ТОО «СК-Фармация» и ФСМС» — Ерхат ИСКАЛИЕВ — За свое еще очень короткое время на должности председателя правления г-н Ескалиев уже обратил на себя внимание пользователей Казнета благодаря своему насыщенному instagram-аккаунту. В частности, из-за совместной фотографии с популярной российской телеведущей и журналисткой Ксенией СОБЧАК… Болат ТОКЕЖАНОВ — К сожалению, его коллега г-н Токежанов не может похвастаться такими же шикарными фотографиями с мероприятий и путешествий, так как у него нет аккаунтов в соцсетях. Возможно, чиновник намеренно скрывает свою личную жизнь от общественности, а быть может, он занимается более серьезными вещами в обычное время. Например, урегулированием цен на лекарства в стране. Этой актуальной для нынешнего времени проблемой он занимался еще в 2017 году и, видимо, не закончил работу.

««Бороться с блогерами неправильно, нужна военная пропаганда»: почему фейки заполонили Казахстан» — В последнее время в казахстанском медиа-пространстве появилось огромное количество самых разных фейков на тему пандемии коронавируса. Денис КРИВОШЕЕВ, общественный деятель, блогер — Государство должно заняться настоящей военной пропагандой. Сейчас должны включиться именно такие механизмы, потому что не зря говорилось, что мы находимся на третьей мировой войне, хоть и необъявленной. Соответственно нужно использовать механизмы для мобилизации граждан, их сплочения, механизмы должны быть военными.

EXPRESS — K . KZ . «Как экономические проблемы в России могут повлиять на казахстанскую экономику?» — Недавно Всемирный банк опубликовал документ под названием «Доклад об экономике России». Главный его вывод – страна движется к рецессии. Как это может повлиять на экономику Казахстана, учитывая, что наши страны являются крупнейшими торговыми партнерами, связаны различными совместными проектами и состоят в ЕАЭС? «ЭК» побеседовала об этом с экономическим обозревателем Сергеем ДОМНИНЫМ — Прежде всего, надо подчеркнуть, что причинами рецессии как в России, так и в Казахстане являются последствия пандемии коронавируса. При этом обе страны получили двойной удар, ведь на фоне пандемии произошел обвал цен на нефть, доходы от которой в существенной мере формируют их бюджет, и цены до сих пор не восстановились до февральского уровня…

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Маркировка на евразийском рынке: ЕАЭС на развилке?» — Нам же, чтобы не отклоняться от темы маркировки, достаточно сказать, что дело здесь, среди прочего, в масштабах рынка. Россия, при всей массе ее внутренних проблем, элементарно велика и одно только это дает ей заведомые преимущества перед любой постсоветской республикой. Так, одна только товарная маркировка в масштабах РФ, тоже, наверное, затратная, будет заведомо дешевле любой другой национальной системы. В результате российские товары как заполняли рынки евразийских партнеров, так и будут заполнять. Российский же рынок не маркированные в его национальной системе товары просто не будет пропускать, и даже как бы не заметит – заменит своими. Зато заметим мы, и весьма ощутимо для собственных производителей и наших рынков заметим.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Как проложить новый курс» — Осознание необходимости структурных реформ – это очень важное свидетельство того, что приходит осознание негодности существующей парадигмы экономического развития. Что придет ей на смену, гадать не берусь – у нашего аппарата есть выдающееся свойство выхолащивать любую идею. Будем надеяться, что в этот раз удастся справиться с бюрократической напастью. Новый курс, чтобы быть успешным, должен сосредоточиться на общественном развитии, а не на любимых государственных программах развития. Толька так наша экономика получит новый импульс.

365 INFO . KZ . «Почему производство лекарств в Казахстане не вошло в приоритеты государства» — Мало кто помнит, но еще Нурсултан НАЗАРБАЕВ в своем послании народу Казахстана в октябре 2018 года давал такое указание подчиненным. Как его исполнили, рассказал исполнительный директор Союза обрабатывающей промышленности Казахстана Адилбек БЕКТИБАЕВ — Что нужно народу? Еда, лекарства, одежда, товары домашнего обихода и средства гигиены. Это то, что чем мы должны обеспечивать себя сами. Такой был посыл… 13 февраля 2019 года я написал письмо в администрацию президента и поставил в известность, что поручение Елбасы реализуется как попало. В перечень приоритетных производств «экономики простых вещей» засунули кабель, который невозможно обхватить двумя руками. Вам дома такой пригодится? К счастью, мебельное производство и сельское хозяйство тоже вошли в перечень. Хоть тут верное решение приняли. Но какое отношение к товарам народного потребления имеет строительство курортов и отелей люкс? Зато производства лекарств в списке не оказалось.

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