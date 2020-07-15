Арестованное в Голландии в рамках дела Стати имущество продать нельзя – минюст РК

Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Имущество, арестованное в Голландии в рамках дела молдавских олигархов Анатола и Габриеля Стати, продать нельзя, сообщил министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев.

«Тяжба продолжается, и не только в Голландии. Различные процессы по попыткам Стати взыскать эти деньги продолжаются в нескольких юрисдикциях. Что касается решения в Амстердаме, суд вынес решение, вчера оно вышло. Суду было задано несколько вопросов и некоторые решения были в пользу Казахстана, некоторые в пользу Стати. Хотелось бы сразу отметить, что это решение не ведет к процедуре взыскания. То есть, сейчас то имущество, которое арестовано в Голландии, невозможно будет продать на основании этого решения, для этого необходимы будут дальнейшие процессуальные решения на более поздних стадиях», — сказал Бекетаев на брифинге в среду.

Напомним, молдавские олигархи Анатол и Габриэль Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году по обвинению в рейдерском захвате их собственности – казахстанская сторона обвинения отрицает. Вместе с тем, обслуживающий активы Национального фонда банк-кастодиан Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана на сумму $22 млрд в декабре 2017 года.