Около Т1 млн может составить выплата из фонда алиментов в Казахстане – Бекетаев

Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Выплаты из созданного в Казахстане фонда алиментов могут составить около Т1 млн, сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев.

«Будут ограничения по единовременным выплатам. Предполагается, что одна такая выплата будет ограничена на уровне около Т1 млн», — сказал Бекетаев на брифинге по правам и обязанностям граждан и бизнеса во время карантина в среду.

По его словам, фонд алиментов создан в Казахстане на базе Республиканской палаты частных судебных исполнителей. Сейчас идет этап накопления средств, чтобы обеспечить его стабильную работу.

«Сразу скажем, всем нуждающимся распределить деньги будет невозможно. Денег будет недостаточно», — предупредил министр.

Он заверил, что будет работать специальная комиссия из авторитетных лиц.

«Она уже создана, ее возглавляет бывший сенатор Серик Акылбай», — добавил Бекетаев.