Дело Стати поможет защитить интересы Казахстана в будущем – Бекетаев

Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Дело молдавских олигархов Анатола и Габриеля Стати поможет защитить интересы Казахстана в будущем, считает министр юстиции РК Марат Бекетаев.

«Что касается вопроса в целом – многие говорят о том, что надо ли продолжать. Ответ точный – надо. Потому что это вопрос не только данного конкретного дела. Это вопрос формирования прецедентов по защите имущества Казахстана», — сказал Бекетаев на брифинге в среду.

При этом он привел в пример решения принятые судами Великобритании и Швеции.

«Хороший прецедент был создан в Лондоне по Национальному фонду. Суд Лондона принял решение о том, что средства Национального фонда неприкосновенные и пользуется защитой по английскому праву. Аналогичное решение принял шведский суд. шведский суд определил что средства Национального фонда пользуются суверенным иммунитетом. Это те решения, которые будут работать не только будет тому делу они будут работать в будущем по всем возможным попыткам таких людей взыскать что-либо с Казахстана», — отметил он.

По мнению министра, подобные прецеденты будут защищать экономику Казахстана в будущем.

«Я хотел бы отметить, что мы сейчас работаем не только по конкретным делам, мы сейчас формируем прецедентную базу по защите интересов государства. Эти позитивные положительные решения для Казахстана будут защищать нашу экономику в будущем на много поколений вперед», — заявил Бекетаев.

Напомним, молдавские олигархи Анатол и Габриэль Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году по обвинению в рейдерском захвате их собственности – казахстанская сторона обвинения отрицает. Вместе с тем, обслуживающий активы Национального фонда банк-кастодиан Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана на сумму $22 млрд в декабре 2017 года.