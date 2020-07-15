Проведение тоя во дворе дома в карантин чревато уголовной ответственности – Бекетаев

Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Проведение семейных торжеств, в том числе, во дворе частного дома в карантин, чревато уголовной ответственностью, заявил министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев.

«За проведение семейных торжеств, свадеб в период карантина во дворе частного дома будет применяться статья 425 (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) КоАП РК. В первый раз это будет порядка Т83 тыс. (штрафа – КазТАГ)», — сказал Бекетаев на онлайн брифинге по правам и обязанностям граждан и бизнеса во время карантина, в среду.

По его словам, надо понимать, что если такое мероприятие привело к массовому заражению, то штрафы будут значительно выше.

«А если впоследствии болезнь приведет к негативным последствиям, возможно наступление уголовной ответственности», — добавил Бекетаев.