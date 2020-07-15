ЕЭК утвердила порядок отбора единственного оператора евразийской сети промкооперации

Алматы. 15 июля. КазТАГ — Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил порядок отбора единственного оператора евразийской сети промышленной кооперации, сообщает пресс-служба ЕЭК.

«На заседании совета ЕЭК 13 июля утвержден порядок отбора единственного оператора при реализации проекта «Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий». Учредителями единственного оператора выступят национальные операторы в государствах Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», — говорится в сообщении.

Как сообщается, в рамках реализации проекта предусмотрено определение государствами-членами национальных операторов в странах.

«Национальные операторы определяются в каждой стране уполномоченными органами государственной власти. Единственный оператор формируется в виде отдельной организации, учрежденной национальными операторами», — следует из сообщения.

В ЕЭК напомнили, что проект «Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий» реализуется цифровым офисом ЕЭК согласно решению Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) от 30 апреля 2019 года.

«Проект предполагает создание автоматизированной системы по предоставлению хозяйствующим субъектам стран ЕАЭС механизма оперативного подбора наиболее эффективных партнеров по кооперации и субконтрактации, вовлечения малых и средних предприятий в производственные цепочки крупных производителей, также создания условий для удовлетворения потребностей хозяйствующих субъектов и органов государственной власти стран союза в сквозных процессах и цифровых сервисах. В результате реализации проекта будет обеспечен доступ к территориально распределенному набору сервисов государств-членов, в том числе за счет включения сервисов промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий национальных компонентов евразийской сети, и большому объему консолидированной информации, необходимой для ведения хозяйственной деятельности и обеспечивающей поддержку промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий», — резюмируется в сообщении.

Напомним, проект «Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий» был одобрен 30 апреля 2019 года на очередном заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) на уровне премьер-министров государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Ереване.