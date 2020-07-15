ЕЭК утвердила порядок отбора единственного оператора евразийской сети промкооперации

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Алматы. 15 июля. КазТАГ — Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил порядок отбора единственного оператора евразийской сети промышленной кооперации, сообщает пресс-служба ЕЭК.

«На заседании совета ЕЭК 13 июля утвержден порядок отбора единственного оператора при реализации проекта «Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий». Учредителями единственного оператора выступят национальные операторы в государствах Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», — говорится в сообщении.

Как сообщается, в рамках реализации проекта предусмотрено определение государствами-членами национальных операторов в странах.

«Национальные операторы определяются в каждой стране уполномоченными органами государственной власти. Единственный оператор формируется в виде отдельной организации, учрежденной национальными операторами», — следует из сообщения.

В ЕЭК напомнили, что проект «Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий» реализуется цифровым офисом ЕЭК согласно решению Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) от 30 апреля 2019 года.

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«Проект предполагает создание автоматизированной системы по предоставлению хозяйствующим субъектам стран ЕАЭС механизма оперативного подбора наиболее эффективных партнеров по кооперации и субконтрактации, вовлечения малых и средних предприятий в производственные цепочки крупных производителей, также создания условий для удовлетворения потребностей хозяйствующих субъектов и органов государственной власти стран союза в сквозных процессах и цифровых сервисах. В результате реализации проекта будет обеспечен доступ к территориально распределенному набору сервисов государств-членов, в том числе за счет включения сервисов промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий национальных компонентов евразийской сети, и большому объему консолидированной информации, необходимой для ведения хозяйственной деятельности и обеспечивающей поддержку промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий», — резюмируется в сообщении.

Напомним, проект «Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий» был одобрен 30 апреля 2019 года на очередном заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) на уровне премьер-министров государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Ереване.

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