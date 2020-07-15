Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник

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Алматы. 15 июля. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник составила $1801,9.

Относительно утреннего фиксинга во вторник стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 3,7.

Стоимость унции золота в евро составила 1581,71 (-1,43), а в британских фунтах – 1440,62 (+4,04).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.

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