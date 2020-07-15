Экс-руководитель горздрава Нур-Султана возглавила медцентр управделами президента

Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Сауле Кисикова возглавила медицинский центр управления делами президента (УДП), передает корреспондент агентства.

«Да», — подтвердили информацию о назначении Кисиковой в среду в больнице медцентра.

Кисикова ранее с августа 2019 года была руководителем управления общественного здравоохранения Нур-Султана, до этого с июля 2017 года по август 2019 года возглавляла управление здравоохранения Акмолинской области, а еще раньше – с 2015 года по июль 2017 года была заместителем руководителя медцентра управделами президента.

Предшественник Кисиковой на посту главы медцентра УДП Алексей Цой 22 июня был назначен на пост вице-министра здравоохранения, а уже 25 июня сменил экс-главу минздрава Елжана Биртанова на посту министра.