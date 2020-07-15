Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на четверг в двух западных областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«16 июля в Атырауской области местами ожидаются гроза, ветер северный, северо-западный 15-20 метров в секунду. Днем 16 июля сохраняется сильная жара +35+39, на юге +42 и чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 16 июля ожидаются гроза, ветер северный, северо-западный 15-18 метров в секунду. Днем 16 июля сохраняется сильная жара +38», — говорится в распространенном в среду штормовом предупреждении.

Вероятность шторма оценивается в 90-95%.

«16 июля в Мангистауской области днем местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северный, северо-западный местами 15-20 метров в секунду. Днем по области сохраняется сильная жара +38+42», — добавили синоптики.

Вероятность шторма составляет 90-95%.