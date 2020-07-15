Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Три аптеки Нур-Султана подозревают в продаже лекарств по завышенным ценам, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов Казахстана.

«По результатам оперативных мероприятий сотрудниками департамента экономических расследований по городу Нур-Султан КФМ МФ РК и по сообщению прокуратуры города Нур-султан установлены три факта реализации лекарственных средств в нарушение приказа министерства здравоохранения РК «Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации». Фармацевты трех аптек города Нур-Султан продавали лекарственные средства по завышенным ценам, а именно: «Флемоксин солютаб амоксициллин» по Т4,8 тыс., «Сумамед» по Т7250 и «Гроприносин» по Т7,5 тыс.», — говорится в распространенном в среду сообщении.

По данным КФМ, в ходе осмотра обнаружены и изъяты медицинские препараты: «Флемоклав солютаб» 500 мг+125 мг в количестве 16 упаковок, «Сумамед 500мг» – семь упаковок, препарат «Сумамед 250 мг» – 18 упаковок и «Гроприносин 500 мг» – 11 упаковок.

«По данным противоправным действиям ведется следствие, виновные лица будут привлечены к ответственности», — заверили в комитете.