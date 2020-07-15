Гостехслужбу КНБ Казахстана готовят к не предусмотренной законами деятельности

Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Государственную техническую службу (ГТС) комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана готовят к работе, не предусмотренной законами, передает корреспондент агентства.

«Реорганизовать РГП на ПХВ «Государственная техническая служба» КНБ РК путем преобразования в АО «Государственная техническая служба» (далее – общество) со 100% участием государства в его уставном капитале. Определить основным видом деятельности общества деятельность в сферах информатизации и обеспечения информационной безопасности», — говорится в проекте постановления правительства.

Ожидается, что права владения и пользования государственным пакетом акций реорганизованной ГТС будут принадлежать КНБ Казахстана.

В случае реорганизации, гостехслужба может стать ответственной за исполнение ряда задач по обеспечению информационной безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий по направлению «Реализация цифрового Шелкового пути» плана мероприятий государственной программы «Цифровой Казахстан».

Кроме того, в рамках национального антикризисного плана реагирования на инциденты информационной безопасности национальный координационный центр информационной безопасности может стать структурным подразделением реорганизованного АО «Государственная техническая служба».

«Реорганизация РГП на ПХВ «Государственная техническая служба» КНБ РК путем преобразования в АО «Государственная техническая служба» с сохранением за ним статуса субъекта государственной монополии и одновременно снятием с него ограничений на осуществление иных видов деятельности, не относящихся к сфере государственной монополии, позволит осуществлять иные виды деятельности, не предусмотренные законами Республики Казахстан, в целях реализации максимально возможного обеспечения информационной безопасности и усиления таким образом национальной безопасности Республики Казахстан», — говорится в пояснительной записке председателя КНБ Карима Масимова.

Отметим, что рядовому казахстанцу деятельность ГТС может быть известна по новостям о выявленных кибератаках службой реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT, которая входит в структуру гостехслужбы КНБ. Согласно описанию на официальном сайте, KZ-CERT – «это единый центр для пользователей национальных информационных систем и сегмента Интернет, обеспечивающий сбор и анализ информации по компьютерным инцидентам, консультативную и техническую поддержку пользователям в предотвращении угроз компьютерной безопасности».