Перерыв в функциях «СК-Фармация» по распределению гумпомощи не повлиял на поставки – МЗ РК

Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Перерыв в функциях ТОО «СК-Фармация» по распределению гуманитарной помощи не повлиял на поставки, сообщил заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев.

«Действительно был у нас перерыв в правовом режиме, но в том, что касается поступления медикаментов по каналам гуманитарной помощи – там незначительный объем. Действительно, у нас доставка в Казахстан осуществлялась 18 апреля дважды, 11 мая, 14 мая дважды и затем 8 и 10 июля и 14 июля. По тем поставкам, которые были в середине мая – 11 и 14 – это Пакистан, Япония и от турецкой компании, все эти поставки были уже заранее оформлены и изменения правового режима в полномочиях «СК-Фармация» их не коснулись. И ровно таким же образом, поступившие 8 и 10-го препараты из Российской федерации и 14 числа из Турции, они уже были оформлены «СК-Фармация» в соответствии со вновь предоставленными ей полномочиями», — сказал Ашикбаев, отвечая на вопрос журналистов о том, как распределялась гуманитарная помощь с мая по июль, поскольку после снятия режима ЧП 11 мая функции «СК-Фармация» по распределению гуманитарной помощи были завершены и возобновлены только 4 июля.

В свою очередь вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова пояснила, что для того, чтобы вернуть «СК-Фармация» функции по распределению гуманитарной помощи, понадобилось внести изменения в законодательство.

«Единый дистрибьютор, который определен правительством в лице ТОО «СК-Фармация» согласно кодексу о здоровье народа и системе здравоохранения является единым закупщиком лекарственных средств и медицинских изделий для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в рамках ОСМС. Для того, чтобы наделить единого оператора функциями по приемке и распределению гуманитарной помощи, потребовалось внесение изменений в законодательство. На сегодняшний день все эти процедуры завершены и «СК-Фармация» уже может на законодательном уровне заниматься этим вопросом», — сказала Бюрабекова.

При этом она отметила, что «единый дистрибьютор аптечными организациями не занимается и товары туда не поставляет».

«В рамках поступившей гуманитарной помощи, противовирусные препараты, которые поступали ранее, они все в стационарах и предусмотрены для применения только под присмотром врачей и для лечения уже установленной коронавирусной инфекции», — добавила она.

Напомним, 10 июля на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с ситуацией с коронакризисом поручил уволить руководителей ФОМС и «СК-Фармация», и в случае необходимости провести расследование. По мнению главы государства, все хотят работать в «СК-Фармация», «клановые интересы какие-то вокруг этой организации». Кроме того, он отметил, что в ФОМС «нужно поставить более делового и менее гламурного человека». Вечером 10 июля стало известно, что Айбатыр Жумагулов покинул пост главы ФОМС, а Берик Шарип – главы «СК-Фармация». Как отмечало 10 июля МИА КазТАГ, Шарип стал вторым главой «СК-Фармация» за три года, уволенным после критики президента – 4 февраля после критики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пост руководителя компании покинул Нуржан Алибаев.

12 июля Ерхат Искалиев назначен на должность председателя правления ТОО «СК-Фармация».