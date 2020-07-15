Казахстан завершил закуп российского препарата для лечения коронавируса

Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ — Казахстан завершил закуп российского препарата «Фавипиравир» для лечения коронавируса, сообщает пресс-служба ТОО «СК-Фармация».

«В больницы поступят 236 упаковок лекарственного средства «Фавипиравир», которое было недавно включено в клинический протокол лечения коронавирусной инфекции. (…) 14 июля единым дистрибьютором завершены закупочные процедуры по этому препарату. До конца июля на склады «СК-Фармация» поступят 700 тыс. таблеток этого препарата, которые будут сразу развезены в медицинские организации страны для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении в среду.

Как сообщается, лекарства и средства индивидуальной защиты (СИЗ), поступившие в Казахстан в качестве гуманитарной помощи из России, начали поступать в медицинские организации.

«Сегодня единый дистрибьютор уже отгрузил 2790 комплектов защитной одежды и 21 850 медицинских масок в медицинские организации Нур-Султана. Эти средства индивидуальной защиты будут использованы для экипировки столичных медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией. Также машины с гуманитарной помощью из Российской Федерации повезли такие же наборы со средствами индивидуальной защиты и лекарствами во все регионы страны», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 6 июля министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что казахстанцев с тяжелой формой коронавируса будут лечить с помощью «Фавипиравира».