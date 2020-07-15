Шымкент. 15 июля. КазТАГ – Группа российских врачей прибыла в Шымкент для борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба акима города.

«В целях обмена опытом по борьбе с COVID-19 в Шымкент прибыли (российские – КазТАГ) врачи. Ряд специалистов сферы здравоохранения, такие как инфекционисты, анестезиологи, а также, реаниматологи, которые будут оказывать консультационное и практическое содействие врачам Шымкента в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Отмечается, что в составе прибывшей из России группы врачей семь специалистов.

«Прибывшие из России врачи разделятся на три-четыре группы, и каждый из них будет утвержден по определенным больницам. На сегодняшний день для проведения лечения по борьбе с коронавирусной инфекцией в городе задействовано 3264 медицинских работников», — сказано в сообщении.