Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Лекарства и средства защиты почти на Т17 млн изъяли в ходе рейдов в Нур-Султане, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) столицы.

«С начала проведения рейдов сотрудниками департамента полиции (ДП) выявлено 38 фактов незаконной торговли медицинскими препаратами и средствами защиты: лекарств – 4557 упаковок, маски 239,6 тыс. штук, а также градусники, защитные халаты, костюмы, перчатки, медицинские шапочки, очки, антисептические средства и иные медицинские изделия. Общая сумма изъятых медицинских препаратов и средств защиты составила Т16 825 985», — говорится в распространенном в среду сообщении.

По каждому выявленному факту полицейские обещали дать правовую оценку «в соответствии с действующим законодательством».

«По улице Орынбор задержана автомашина Volkswagen, в ходе осмотра которой изъято 165 упаковок с капсулами китайского производства Lianhua. Данный препарат не имеет разрешительных документов на реализацию и использование на территории Республики Казахстан. Задержанный местный житель признался, что приобрел препараты на одном из сайтов и пытался их реализовать на территории города. В настоящее время устанавливается происхождение данных лекарственных средств», — сказано в сообщении.

Во втором случае по улице Янушкевича задержан 33-летний житель города, которого подозревают в попытке реализовать дефицитные лекарственные средства «Парацетамол», «Ингавирин», «Дексаметазон», «Цефтриаксон», «Лидокаин», «Эуфилин», «Сумамед», «Ципролет».

«В третьем случае сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 6,5 тыс. масок», — уточнили в ДП.

О незаконной продаже лекарственных средств граждан призвали сообщать в департамент полиции Нур-Султана по телефонам: 8 (7172) 71-62-91, 71-63-35, whatsapp 8-747-620-57-93, либо «102».