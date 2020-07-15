Алматы. 15 июля. КазТАГ — Холодную воду временно отключат в Бостандыкском районе Алматы, сообщает пресс-служба ГКП «Алматы су».

«16 июля с 09.00 до 15.00 будут отключены от холодного водоснабжения часть потребителей, расположенных в микрорайоне Нұр Алатау, южнее (выше) улицы Б. Шукенова, в контурах улиц Б. Шукенова – Кожакеева – Ботай – Әбілқайыр хана – Рахмадиева», — говорится в сообщении в среду.

В ГКП пояснили, что «ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся в рамках проведения работ по замене запорной арматуры на сетях водопровода».