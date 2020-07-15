Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Казахстан продлил запрет на импорт горюче-смазочных материалов (ГСМ), сообщает пресс-служба министерства энергетики РК.

«Казахстан продлил запрет на импорт ГСМ. Данная мера является временной и будет действовать до 1 сентября 2020 года», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Как заявили в минэнерго, «своевременное утверждение приказа министра энергетики РК от 27 марта «О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской Федерации» позволило обеспечить комфортный баланс между объемами производимых и потребляемых нефтепродуктов». Срок окончания действия указанного приказа – июнь.

«Вместе с тем, на сегодняшний день уровень запасов нефтепродуктов на внутреннем рынке находится на достаточно высоком уровне и при поступлении дополнительных объемов импортного топлива может негативно отразиться на отечественной нефтепереработке. А именно, может привести: к снижению объемов отгрузки нефтепродуктов с казахстанских НПЗ; к затовариванию заводских резервуарных парков, а также баз хранения всех нефтебаз страны; как следствие, к вынужденному снижению переработки нефти, что приведет к снижению производства других ценных видов нефтепродуктов, таких как дизельное и авиационное топливо», — считают в МЭ РК.

Запрет на ввоз в Казахстан железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом бензина, авиационного и дизельного топлива в минэнерго объяснили обеспечением энергетической безопасности страны.