Минздрав РК: К жалобам в соцсетях привела недостаточная информационная работа с пациентами

Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. К жалобам в соцсетях привела недостаточная информационная работа с пациентами, считает вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова.

«Я думаю, речь не шла о том, чтобы фильтровать СМИ (когда министр здравоохранения А. Цой заявил, что в СМИ и соцсетях должно быть не более 10% негативной информации – КазТАГ). Как раз-таки акцент делался на проведении разъяснительной работы среди населения, среди пациентов, так как на самом деле информационная работа проводилась недостаточно, что привело к жалобам, в том числе и в соцсетях, которые мы видим, которые мы анализируем и понимаем, что некоторые вопросы можно было снять на уровне первичной медицинской организации, если бы правильно проводилась разъяснительная работа. Речь шла именно об этом, об усилении разъяснительной работы, а не для того, чтобы нарисовать рейтинги, и как-то фильтровать СМИ», — сказала Бюрабекова на брифинге в среду.

При этом она предположила, что усиление разъяснительной работы снимет ажиотаж с приобретением лекарственных средств.

«На самом деле просто усиление разъяснения снимет весь тот ажиотаж, который произошел у нас в том числе и с лекарственными средствами в розничной сети и позволит правильно ориентировать пациентов как себя вести в случае, если у него появились признаки коронавирусной инфекции», — добавила она.