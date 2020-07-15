Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Казахстанцам разрешили ввозить лекарства из-за рубежа для собственных нужд, сообщила вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова.

«Казахстанцы, проживающие на приграничных с Российской Федерацией территориях, могут ввозить лекарства из этой страны для себя и своих близких при наличии соответствующих документов», — заявила Бюрабекова на брифинге в среду.

Как уточняется, на сегодня в законодательстве нет ограничений для ввоза лекарственных средств для собственных нужд. То есть в случае предоставления соответствующих документов, что это курсовая доза лекарственного средства, либо это для близких родственников, запрета на ввоз не существует.