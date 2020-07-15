«Казправду» и «Егемен Қазақстан» хотят объединить и присоединить к другому издательству

Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Республиканские газеты «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан» хотят объединить и присоединить к другому издательству, передает корреспондент агентства.

«1. Реорганизовать АО «Егемен Қазақстан» путем присоединения к нему АО «Республиканская газета «Казахстанская правда». 2. Реорганизовать АО «Егемен Қазақстан» путем преобразования в ТОО «Егемен Қазақстан» после исполнения мероприятия, предусмотренного пунктом 1 настоящего постановления. 3. Реорганизовать ТОО «Қазақ газеттері» путем присоединения к нему ТОО «Егемен Қазақстан» после исполнения мероприятий, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего постановления», — говорится в проекте постановления правительства.

Согласно обоснованию к поправкам, они вносятся «в целях исполнения пункта 5 плана мероприятий по развитию сферы информации на 2020-2022 годы, утвержденного постановлением правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2020 года №183 по созданию единого холдинга печатных СМИ и принятию мер по оптимизации субъектов квазигосударственного сектора в сфере СМИ».

Напомним, МИА КазТАГ еще 22 июня сообщало о том, что ТОО «Қазақ газеттері» было реорганизовано путем присоединения к нему ТОО «Жас өркен». ТОО «Қазақ газеттері» до реорганизации принадлежали такие издания, как Ana tili, Aqiqat, Tengemonitor, «Мысль», Urker и «Уйғур авази», а издательство «Жас өркен» выпускало такие журналы, как «Балдырған» и «Ақ желкен», а также газеты «Ұлан» и «Дружные ребята».

Основным предметом деятельности ТОО «Қазақ газеттері» официально определено распространение информации, касающейся духовно-нравственных ценностей, политической, экономической и культурной жизни Казахстана.