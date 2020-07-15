Сильная жара ожидается в пяти областях Казахстана в четверг

Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ — Сильная жара ожидается в Акмолинской, Кызылординской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях в четверг, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 16 июля в Акмолинской области ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 метров в секунду. Днем 17-18 июля местами ожидается сильная жара +36 и чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау днем 16 июля ветер северо-восточный, восточный порывы 15 метров в секунду. 16 июля в Кызылординской области местами сохраняются ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем ожидается сильная жара +40+42 и чрезвычайная пожароопасность. В Кызылорде 16 июля сохраняются ветер северо-восточный утром и днем порывы 15-20 метров в секунду, пыльная буря. Днем ожидается сильная жара +40+41», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Также сообщается, что днем 16 июля в Туркестанской области в горах ожидается гроза; местами сохраняются пыльная буря, ветер восточный местами 15-20 метров в секунду.

«16 июля в ВКО днем местами ожидается сильная жара +35. Ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. В Семее 16 июля ожидается ветер северо-восточный порывы 15-18 метров в секунду. 16 июля в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем на юге сильная жара +36. В Караганде ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15 метров в секунду. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15 метров в секунду. Днем 16 июля ожидается сильная жара +35+36», — следует из сообщения.

Вероятность шторма синоптики оценили в 80-100%.