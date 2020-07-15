Минюст Казахстана отказался назвать сумму гонораров адвокатов по делу Стати

Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Министр юстиции РК Марат Бекетаев отказался назвать сумму гонораров адвокатов, защищающих интересы Казахстана по делу молдавских олигархов Анатола и Габриеля Стати.

«Мы не можем раскрывать услуги консультантов по каждому конкретному делу, потому что эта информация является конфиденциальной, она является конфиденциальной в соответствии с договорами, которые мы заключили с этими консультантами», — заявил Бекетаев на брифинге в среду.

При этом он отметил, что соотношение расходов минюста к стоимости защищенных активов составляет 1 к 70.

«Что касается более широкого вопроса, надо ли тратить эти деньги и сколько это обходится стране – действительно бюджет министерства юстиции прозрачный, общая сумма известная. В целом во всем мире применяется соотношение, для того чтобы посмотреть насколько эффективно тратятся такие деньги, во всем мире применяется соотношение 1 к 10. Я об этом неоднократно говорил на разных площадках. Если расходы на услуги юристов и сумма защищенных исков в соотношении 1 к 10, то есть, сумма иска, допустим, $100, а расходы на юристов – $10, то это соотношение является эффективным. У министерства юстиции это соотношение – 1 к 70, в несколько раз мы перекрываем этот показатель эффективности», — утверждает министр.

Напомним, молдавские олигархи Анатол и Габриэль Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году по обвинению в рейдерском захвате их собственности – казахстанская сторона обвинения отрицает. Вместе с тем, обслуживающий активы Национального фонда банк-кастодиан Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана на сумму $22 млрд в декабре 2017 года.