Третий день в ЗКО тушат лесной пожар

Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Третий день в Западно-Казахстанской области тушат лесной пожар, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

«В ликвидации пожара в ЗКО задействовано около 100 человек и 11 единиц техники. 13 июля в 23.50 в Бударинском сельском округе Акжаикского района ЗКО, в 10 км от поселка Коловертное, на территории Бударинского КГУ «Бударинское лесничество» произошло загорание лесного массива на предварительной площади 16 га. Для тушения пожара из Атырау привлечен вертолет МИ-884 АО «Казавиаспас» КЧС с водосливным устройством, с помощью которого два дня 14-15 июля произведено 39 сбросов воды, общим объемом 195 т. Проводится облет зоны ЧС», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, в настоящее время принимаются меры по полной ликвидации пожара. Благодаря принятым мерам пожар удалось локализовать в 19.02 14 июля.

«Тушение осложняется неблагоприятными погодными условиями, сухой жаркой погодой и температурой воздуха +41. Причиной пожара явился сухой разряд молнии. В кризисном центре ДЧС создан и круглосуточно работает оперативный штаб по тушению пожара и ликвидации его последствий. Ситуация находится под контролем.

Кроме того, ведутся работы по ликвидации загорания сухой травы и лесного массива на территории Чапаевского КГУ «Чапаевское лесничество» Чапаевского сельского округа и КГУ «Есенсайское лесничество» Конекеткенского сельского округа Акжаикского района ЗКО. *Пожары локализованы. В ликвидации задействованы силы и средства ДЧС, лесных хозяйств, добровольных пожарных формирований», — резюмируется в сообщении.