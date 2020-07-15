При угрозе распространения чумы в Казахстане может быть введен карантин – минздрав

Алматы. 15 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. При угрозе распространения чумы в Казахстане может быть введен карантин, сообщил комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Республики Казахстан.

«При регистрации случая заболевания человека чумой на территории Республики Казахстан, равно и в случае завоза чумы из зарубежных стран разработан и применяется комплекс профилактических и противоэпидемических мер, регламентированный приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года №131 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний (чума, холера)», — говорится в ответе комитета на запрос МИА КазТАГ.

При этом отмечается, что в целях недопущения распространения особо опасных инфекций в Казахстане может быть введен карантин.

«Для недопущения возникновения и распространения особо опасных инфекций на территории Республики Казахстан разработаны и утверждены четкие алгоритмы действия. Ограничительные мероприятия, в том числе карантин (ввод в действие), противоэпидемические мероприятия, направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний, регламентированы в нормативных правовых актах, в том числе в перечне инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин, утвержденном приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года №130, в правилах осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на территории Республики Казахстан, утвержденных приказом министром национальной экономики РК от 20 марта 2015 года № 239», — отмечается в ответе.

Как сообщалось ранее в СМИ, в Монголии зафиксирован случай смерти подростка от бубонной чумы, еще два человека находятся в тяжелом состоянии в больнице. Предположительно, они съели мясо сурка. У одной из заболевших после заражения было 40 прямых контактов и 600 потенциальных. 29 июня в двух районах аймака Ховд в Монголии был введен карантин. Также случай заболевания чумой был зафиксирован в Китае.

Напомним, по данным минздрава, на территории Казахстана расположены природные очаги чумы, общей площадью 1066,0 тыс. кв. км.