Суд в Нур-Султане отказался рассматривать дело против журналиста Гульжан Ергалиевой

Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Суд в Нур-Султане отказался рассматривать дело против известного журналиста Гульжан Ергалиевой, сообщает корреспондент агентства.

«Сегодняшний процесс по иску гражданина Оразаева за 2017 г. по ст. 130 (клевета) в Сарыаркинском суде №2 Нур-Султана завершился решением суда отказать в рассмотрении дела, поскольку эта статья декриминализована и переведена в разряд административного правонарушения. Что и следовало ожидать. Суд передает дело нурсултановской полиции, которая должна установить, есть ли в моем комментарии состав адмнарушения.

Далее, как я сегодня узнала, гражданин Оразаев с женой Курмангалиевой продавали 2,5 года назад еще один иск по ст. 131 (оскорбление) на меня и Секикжана Мамбеталина. Сегодня судья сказал, что дело к нему еще не поступило, как поступит – рассмотрит. Однако мой адвокат считает, что это дело не имеет судебной перспективы по причине истечения срока давности.

Получается, что впереди могут возникнут два процесса – по ст. 73 АК и 131 УК. Как говорится, жизнь моя жестянка продолжается!» — рассказала Ергалиева на своей странице в Facebook в среду.

Ранее 1 июня известный казахстанский журналист Гульжан Ергалиева сообщила о визите полиции и назвала иск двухлетней давности в свой адрес политически мотивированным.