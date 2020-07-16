«Думать нужно не об имидже, а о выходе из медицинского кризиса, который порождает экономический, а вместе — политический»

Сетевые СМИ о текущей социально-экономической ситуации в стране

Александр БАРАНОВ – «Страна абсурда» — С середины июня Казахстан стремительно погружается в социально-экономический кризис, и процесс этот имеет все шансы стать неуправляемым. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией после победных реляций совершенно ошарашил казахстанцев, следящих за развитием событий по официальным средствам массовой информации.

В свою очередь, у народа понимание текущего момента противоположное. Казахстанцы задаются вопросом: где государство, где фонд ОСМС, где те самые 13,5 миллиарда долларов, которые уже потратили на борьбу с пандемией?

Согласитесь, надо было очень постараться так израсходовать 6 триллионов тенге, чтобы в стране напрочь исчезли самые простые и доступные лекарства.

«Страна абсурда», — так прокомментировал происходящее в Казахстане в своем фейсбук-аккаунте политолог Досым САТПАЕВ, заявив, что государству пора перестать «жмотиться» и начать бесплатную раздачу лекарств нуждающимся.

Чтобы понять всю бедственность положения казахстанского здравоохранения, в котором осталось 98 тысяч койко-мест на всю страну, надо взглянут на статистику заболеваемости коронавирусом. Число зарегистрированных заболевших коронавирусной инфекцией на этой неделе превысило 51 тысячу и в сутки по всей в стране выявляют почти полторы тысячи новых ковид-положительных. То есть половина всех мест в стационарах уже занята заболевшими КВИ. А ведь есть еще гипертоники, сердечники, диабетики.

И последнее. На вопрос о том, куда ушли 13,5 миллиарда долларов весьма подробно ответил внештатный советник президента по экономике Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ. Отвечая на критику казахстанцев и их подозрения в воровстве, он заявил – нет, ничего не украли.

По его словам, расходы на выплату 42500 тенге потерявшим доходы гражданам составили 386 миллиардов тенге, еще 244 млрд тенге пошли на увеличение пенсий и пособий. Дополнительные расходы на медицину составили всего 125 миллиардов тенге (министр здравоохранения Цой назвал еще меньшую сумму – 115 млрд тенге).

Остальные средства пошли на финансирование государственной программы «Дорожная карта занятости», в рамках которой предусмотрены проекты, связанные со строительством и инфраструктурой, на льготное кредитование бизнеса и на возмещение выпавших из бюджета доходов. Всего на эти три направления ушло в общей сложности 3,7 трлн тенге.

Народ и власть в Казахстане давно живут в параллельных мирах. В одном — пустые аптеки, беспрерывно воющие сирены карет скорой помощи, переполненные больницы без лекарств и оборудования. В другом – модернизируют общественное сознание, отмечают грандиозным салютом День Астаны, воздвигают памятники первому президенту и утверждают смету в 90 млрд тенге на реконструкцию столичного проспекта Кабанбай батыра. Прав Досым Сатпаев, Казахстан — страна абсурда.

Александра АЛЁХОВА – «Медицинский кризис породил экономический, политический рядом» — 10 июля президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ на расширенном заседании правительства обозначил перед кабмином устранение системного сбоя, который привел к серьезным последствиям. Глава государства пригрозил чиновникам отставкой, если они в течение двух недель не найдут вариантов для исправления ситуации.

Двумя днями ранее в своем обращении Токаев возложил вину за вспышку коронавируса в Казахстане на бывшее руководство минздрава. Публичной порке подверглись так же топ-менеджеры Фонда социального медицинского страхования и ТОО «СК-Фармация». Пилюли розданы, задачи поставлены. Главный вопрос — справятся ли? И каким будет Казахстан в ближайшей перспективе? Политолог Данияр АШИМБАЕВ назвал происходящее серьезным системным сбоем.

— После того, как парламент ушел на каникулы, распускать правительство – означает, что в стране до сентября будет работать временное…

В здравоохранении стратегия была выбрана порочная. Коммерциализация здравоохранения, переход к медстрахованию, приватизация больниц, НИИ и поликлиник — лишнее. Страна оказалась технически не готова к карантину. Прежнее руководство минздрава наделало все ошибки, которые возможны. Смена руководства – новость хорошая, но сейчас нужно выходить на большое обсуждение вопросов, что со здравоохранением делать дальше. Выполнять прежние планы, оказавшиеся ошибочными, явно не вариант.

Разбираться нужно и со всей системой госуправления. Принималось немало бюджетных и госпрограмм, исполнение которых сильно хромает. Системного контроля нет. Счетный комитет красиво выступает, но в принципе из года в год говорит одни и те же вещи. Это некачественное планирование, нецелевое финансирование, некачественный контроль за финансовыми потоками в квазигоссекторе. Меняются цифры, названия министерств, госхолдингов, а системные проблемы те же.

В здравоохранении, образовании, сфере занятости, экономике, диверсификации, поддержке малого бизнеса ориентиров нет. Всем этим, в том числе и контролем за исполнением госпрограмм, должна заниматься администрация президента, поскольку правительство – орган исполнительный. Он сам себе стратегию придумывать не будет. И сейчас, на мой взгляд, вешать всех собак на правительство смысла нет. С учетом существующего шквала проблем, правительство в целом справляется.

Общественность требует «скальпа». И власть должна на это среагировать. По крайней мере нужно провести проверку. И не такую формальную, как в случае с бывшим главным санврачом Алматы. Сейчас нужны не посадки, надо назвать виновных и наказать их дисциплинарно. Главное – выявить системные проблемы и понять, как их решать. А то будет как с «Хоргосом» — сажали-сажали, а проблема осталась.

Настроение у людей достаточно злобное и агрессивное. Сейчас все обвиняют население в том, что оно паникует и сметает лекарства из аптек. А кто пугал в марте страшилками, что мы все умрем? Кто говорил не заниматься самолечением, а мест в больницах нет и с лекарствами проблемы? Проблема была создана сверху. Поэтому объяснимо, что народ уже не расстроен, он разозлен и находится в паническом состоянии.

Если сейчас не показать здоровую альтернативу тому, что творится, к концу года проблема, мягко говоря, будет очень нехорошей. Где-то может полыхнуть. Где-то на социальной почве, где-то на национальной. Строгими выговорами тогда не отвертеться никому.

Президент выступает порой правильно и хорошо, но он не может один закрывать проблемы всей страны. Это должны делать его администрация, министры и акимы. Думать нужно не об имидже, а о выходе из медицинского кризиса, который порождает экономический, а вместе — политический. Доверие к органам власти сильно подорвано.

«Толебай Рахыпбеков: «Пора брать ситуацию под контроль общества»» — Необходимо срочно создать общественные комиссии по контролю за расходованием средств на нужды борьбы с коронавирусом, в которые должны войти граждане из числа переболевших либо потерявших родных. Именно они, по мнению президента Национальной ассоциации PRIMARY HEALTH CARE, доктора медицинских наук, профессора Толебая РАХЫПБЕКОВА, могут стать действенным механизмом в борьбе с COVID-19 и противодействию коррупции в системе здравоохранения.

— Президент также наделил особыми полномочиями министра здравоохранения. Я бы предложил сделать его заместителем премьер-министра, а главного санитарного врача – его первым замом. Нонсенс, что, несмотря на особое положение главного санврача при нынешней ситуации, сейчас он является всего-навсего заместителем председателя комитета внутри минздрава.

Все оптовые закупки содержат в себе коррупционные риски. И мне кажется, что от такой практики пора отказаться: больницы, поликлиники должны сами закупать необходимые им лекарства, а средства на это должны быть заложены в тарифах. По регионам достаточно установить предельные цены, а за расходованием госсредств должны следить наблюдательные советы. Финансирование здравоохранения – это не финансирование учреждений, это социальная защита народа на случай болезни. Таким способом мы сможем распрощаться с таким монстром, как «СК Фармация».

С 1 июля закончился срок бесплатного страхования всех граждан, и самозанятым сейчас начинают отказывать в медицинской помощи. Они должны купить страховые полисы, стоимость которых в пределах 30 тысяч тенге в год. Учитывая, что самозанятых в стране порядка 2 миллионов человек, их взнос в фонд ОСМС через покупку медстраховок составит примерно 60 миллиардов тенге. Что такое 60 млрд для бюджета страны? Надо подумать, как решить эту проблему. Если учесть, что 87% средств фонда – это бюджетные деньги, думаю, пора рассмотреть вопрос о воссоздании Комитета по оплате медицинских услуг вместо ФОМС.

Крупный бизнес должен участвовать в борьбе с пандемией. Я имею в виду конкретно «Казахмыс», Евразийскую группу, «Карметкомбинат», Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат, Ульбинский комбинат, «Казцинк» и другие. Где они все сейчас?

А сельскому здравоохранению, считаю, могут помочь крупные латифундисты. Многие из них годами получали государственные дотации. Пора и им ответить, помочь государству.

Главное, этим гигантам такая помощь вполне по силам. Но если к нам не прислушаются, мы сами с народом найдем путь, либо проложим новый для решения всех этих проблем.

«Почему производство лекарств в Казахстане не вошло в приоритеты государства» — 10 июля на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт ТОКАВ подверг критике всех, кто проспал ситуацию со вспышкой коронавируса в Казахстане. Одним пригрозил отставкой, других поручил уволить, а то и привлечь к ответственности. Третьим дал указание срочно принять меры к организации фармацевтических производств для ликвидации дефицита лекарств.

Мало кто помнит, но еще Нурсултан НАЗАРБАЕВ в своем послании народу Казахстана в октябре 2018 года давал такое указание подчиненным. Как его исполнили, медиапорталу 365info рассказал исполнительный директор Союза обрабатывающей промышленности Казахстана Адилбек БЕКТИБАЕВ.

— Что нужно народу? Еда, лекарства, одежда, товары домашнего обихода и средства гигиены. Это то, что чем мы должны обеспечивать себя сами.

Такой был посыл. 11 декабря 2018 года появилось постановление правительства об обеспечении долгосрочной торговой ликвидности для доступного кредитования. Это и была «экономика простых вещей», на которую выделили 600 млрд тенге.

13 февраля 2019 года я написал письмо в администрацию президента и поставил в известность, что поручение Елбасы реализуется как попало.

В перечень приоритетных производств «экономики простых вещей» засунули кабель, который невозможно обхватить двумя руками. Вам дома такой пригодится?

К счастью, мебельное производство и сельское хозяйство тоже вошли в перечень. Хоть тут верное решение приняли. Но какое отношение к товарам народного потребления имеет строительство курортов и отелей люкс?

Зато производства лекарств в списке не оказалось.

Какие-то виды медицинских изделий, буду откровенным, в перечень попали. Но под шумок там оказалось «снабжение медицинских центров импортным оборудованием». Вместо лекарств!

Но какое отношение этот пункт имеет к производству? Это же чистый импорт. Мы свои деньги будем тратить не на производство дефицитного парацетамола, а чтобы кто-то на них привез в частные клиники импортное оборудование.

И если вы посмотрите, кому принадлежат самые дорогие клиники, поймете, откуда дует ветер.

Возмущению нашему не было предела. Но и проектный офис не спал. Со временем в перечень товаров для экономики простых вещей вошли… локомотивы для горнорудной отрасли! У каждого жителя Казахстана же во дворе стоит по локомотиву! Затем туда же засунули тракторы. Они тоже нужны всем, кто бы спорил. Иначе как по Нур-Султану без трактора ездить-то? Теперь пытаются или уже запихали в перечень автомобили. Мало того, что автомобилестроителей и так поддерживают через утильсбор, субсидии, дешевое кредитование населения и освобождение от налогов. Теперь они еще и в экономике простых вещей. Сама эта экономика простых вещей стала экономикой сложных, дорогих вещей.

Мы делали анализ, кто реально получил деньги. Мебельщики и легпром получили каплю в море. Зато с размахом строят «Риксос-Туркестан» и супер-крутой отель в Актау.

Что угодно, но только не производство нужных вещей для населения. А в приоритете должны быть лекарства – это жизнь и здоровье нации.

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