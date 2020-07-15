Жаркая погода без осадков сохранится на большей части Казахстана 16-18 июля

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Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ — Жаркая погода без осадков сохранится на большей части Казахстана 16-18 июля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части республики сохраняется жаркая погода, связанная с выходом гребня с территории Ирана», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Также, согласно прогнозу, практически на всей территории Казахстана сохраняется погода без осадков.

«Лишь в западной и восточной части республики местами пройдут кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром и, возможно, выпадением града. Местами на юге усилится ветер в сопровождении с пыльными бурями», — проинформировали синоптики.

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