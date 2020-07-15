За флешмоб врачей в день траура никто наказан не будет – минздрав РК

Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ — Вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова считает, что за проведение флешмоба врачей в день национального траура и за его возможные последствия наказывать никого не нужно.

«Вопрос наказания здесь не должен рассматриваться, потому что это личная инициатива граждан и кто выразил свою скорбь, почтил память погибших, мне кажется здесь вопрос наказания не должен стоять», — сказала Бюрабекова на брифинге в среду.

При этом она отметила, что роль минздрава при этом заключалась в том, чтобы напомнить про необходимость соблюдения социальной дистанции и ношения масок.

«Министерство здравоохранения не инициировало такой флешмоб, и выразить свою скорбь в честь памяти жертв пандемии, я думаю, это гражданский долг каждого из нас и инициатива по выходу врачей исходила от ассоциации медицинских работников. Наша задача как министерства здравоохранения, была – обеспечить соблюдение санитарно-эпиедмиологичесого режима, то есть мы напомнили, какая социальная дистанция должна быть между людьми и обязательно чтобы соблюдался режим ношения масок», — пояснила вице-министр.

Напомним, 13 июля в Казахстане – день общенационального траура по казахстанцам, умершим в результате пандемии COVID-19. В 12.00 по времени Нур-Султана по всему Казахстану была объявлена минута молчания – казахстаны почтили память умерших от коронавирусной инфекции. По всей стране приспущены флаги, отменены все развлечения. В знак солидарности с казахстанцами приспущены флаги и на зданиях дипломатических миссий иностранных государств в Казахстане. Во всех мечетях и церквях проходят поминальные мероприятия.

Официальные траурные мероприятия с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялись и в Акорде. Центральные государственные телеканалы вели прямую трансляцию.

В тот же день выяснилось, что в ряде городов были проведены «флешмобы» с участием врачей, причем в Шымкенте медиков выставили в жару вдоль улиц. Широкая казахстанская общественность сочла указанные акции неуместными в день траура и осудила их инициаторов и организаторов.

14 июля комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг (КККБТУ) министерства здравоохранения Казахстана, комментируя «флешмобы» с участием медиков, заявил о том, что рекомендация была об участии в траурных мероприятиях не более 15 человек.