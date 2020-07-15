Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ — Жаркая погода без осадков сохранится на большей части Казахстана в среду, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона – сохранится жаркая погода без осадков. Лишь на западе и востоке РК под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, на западе возможен град. Местами ожидается усиление ветра, на юге и западе – с пыльной бурей», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура днем +30+32, ночью +17+19.

В Алматы малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +30+32, ночью +18+20.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +37+39, ночью +20+22.

В Акмолинской области без осадков, сильная жара. Днем +30+35, ночью +15+20.

В Восточно-Казахстанской области ночью дождь с грозой, днем без осадков. Днем +27+32 (на юге +22), ночью +13+18 (на юге +10).

В Карагандинской области без осадков, местами ветер 15-23 метров в секунду, сильная жара, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +26+31 (на юге +37), ночью +11+16 (на юге +22).

В Алматинской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +15+20.

В Туркестанской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +37+42 (на западе +33), ночью +20+25 (на западе +28).

В Павлодарской области без осадков. Днем +27+32, ночью +15+20.

В Жамбылской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +17+22.

В Костанайской области без осадков, сильная жара. Днем +31+36 (на юге +39), ночью +16+21 (на юге +24).

В Северо-Казахстанской области без осадков. Днем +30+35, ночью +15+20.

В Мангистауской области днем дождь с грозой, сильная жара, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +37+42 (на побережье +29+34), ночью +23+28.

В Атырауской области ночью кратковременный дождь с грозой, сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39, ночью +25+30.

В Кызылординской области без осадков, сильная жара, ветер 15-23 метров в секунду с пыльной бурей, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +36+41, ночью +22+27.

В Актюбинской области без осадков, на юге местами очень сильная жара, ветер до 18 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39 (на западе +42), ночью +19+24 (на западе +27).

В Западно-Казахстанской области дождь с грозой, возможен град, шквал, ветер 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39 (на юге +42), ночью +21+26 (на юге +29).

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности, на остальных водных объектах страны значительных изменений не ожидается», — предупредили синоптики.