Бекшин о походах в горы: Самовар под каждым кустом, не можем допустить вакханалию

Алматы. 16 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Въезд в горы на своих автомашинах запретили, чтобы отдыхающие не устраивали дастарханы на 30 человек, сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшкин.

«Мы хотели сделать как можно лучше, чтобы люди могли подышать. А что получилось? Люди стали тысячами выходить, кинулись – под каждым кустом самовар, 20-30 человек. А вы говорите про семью. Мы просто вынуждены были принять соответствующие меры. Там камню негде было упасть, люди сидели. Почему-то у нас все упирается, каждый выход на природу должен заканчиваться дастарханом. За этим дастарханом собирается по 20-30 человек», — сказал Бекшин на брифинге в четверг.

Он подчеркнул, что городские власти «были вынуждены пойти на эти неординарные меры».

«Поэтому в пешем порядке – пожалуйста, велосипед – пожалуйста, в индивидуальном порядке до трех человек, если семья, понятно, семья может быть и три, и пять человек. Но поскольку мы запретили во всех отношениях выезд на автомобилях, то с детьми далеко не уйдешь – только погуляли, подышали и возвращаетесь. На таких условиях мы разрешили. А чтобы прекратить вот эту вакханалию с пикниками, с концентрацией, причем без масок все сидят – естественно, мы не можем такого допустить, поэтому родилось это постановление – изменения и дополнения к предыдущему моему постановлению», — пояснил Бекшин.