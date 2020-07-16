Бекшин: В Алматы 60% пролеченных – жители пригорода или других регионов

Алматы. 16 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Алматы 60% пролеченных и госпитализированных составляют жители пригородных районов или других регионов, заявил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

«Мы провели анализ госпитализации больных в провизорные и инфекционные стационары. Анализ показал, что 60% пролеченных и госпитализированных составляют жители пригородных районов или других регионов», — сказал Бекшин на онлайн- брифинге о текущей эпидемиологической ситуации и о лечении лиц с COVID-19, в четверг.

По его словам, по данным миграционной службы, из 8259 случаев по состоянию на 15 июля 71,2% заболевших – 5886 человек имеют регистрацию в городе Алматы.

1400 человек зарегистрированы, по его данным, в пригородных районах и других областях Казахстана, в том числе 66,3% или 931 человек – жители Алматинской области, оставшиеся, в основном, – жители Туркестанской области и Шымкента.

Также, в статистике есть лица без данных о регистрации мест проживания, 753 человека или 9,2%.

«Это говорит о том, что у нас заболеваемость формируются не только за счет нарушений социального дистанцирования, масочного режима», — сказал Бекшин.