В Алматы штраф за отсутствие маски можно оплатить со скидкой – Бекшин

Алматы. 16 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы штраф за отсутствие маски можно оплатить с 50% скидкой, сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

«Мы заметили, что многие не носят маски. Поэтому мы настаиваем, чтобы ношение было при нахождении на улице, потому что есть заражение не только в помещениях, но и воздушно-капельным путем. Если вы приближаетесь к местам многолюдным, то есть, где находятся посторонние лица, не посторонние, а вообще, окружение, лица, население, то мониторинговая группа, конечно, привлечет к ответственности. Сумма штрафа – Т83 тыс. Но в течение недели если штраф оплачивается, сумма штрафа составляет не многим более Т41 тыс. Это называется «по упрощенке», — сказал Бекшин на брифинге в четверг.