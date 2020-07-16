Инвалидам в Казахстане тяжело получить скидку на проезд из-за минтруда

Алматы. 16 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Инвалиды, по закону имеющие право на 50% скидки на железнодорожные билеты не всегда могут ее получить и во многом – из-за министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, заявил руководитель программы трансформации бизнеса АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» (КТЖ) Мадияр Султанбек.

«Законом утверждено, а человек не может воспользоваться. Мы настаиваем, чтобы сделали скидку инвалидом не только на социально-значимые, но и на коммерческие поезда. Мы идем к тому, чтобы упростить жизнь инвалидов, а вот со стороны минтруда этого пока нет», — сказал в четверг Султанбек на онлайн-совещании по обсуждению сервисов на Smart Bridge с участием МЦРИАП РК на площадке НПП «Атамекен».

По его словам, по правилам, инвалиды вправе получить 50% скидки на поездку на социально-значимых поездах, которые субсидируются государством. Однако для практической покупки этих билетов министерство труда и социальной защиты населения, тоже по закону требует предъявить свидетельство об инвалидности. То есть, купить билет не электронный, а в кассе, куда инвалиду надо приехать.

«Не все кассы на железнодорожных вокзалах оборудованы инфраструктурой для беспрепятственного доступа инвалидов», — отметил руководитель программы КТЖ.

Покупку билетов можно было бы сделать в электронном виде, как для обычных пользователей.

Однако «в прямой интеграции между базами данных пассажирских перевозок КТЖ и минтруда министерство отказало. Сказали, что это надо делать через Smart Bridge. КТЖ требования для подключения к Smart Bridge отправил, и, я думаю, через полмесяца они этот вопрос закончат», — сказал Султанбек.

Но есть еще вопрос: минтруда выставляет дополнительно требования, чтобы брать письменное согласие инвалида для обработки его персональных данных. То есть, инвалид должен куда-то поехать и какую-то бумажку подписать. Альтернатива, которую минруда предлагает — использование базы данных мобильных телефонов электронного правительства. Но не все инвалиды зарегистрированы на портале электронного правительства и тем более, их телефоны. КТЖ, по словам Султанбека, предложил поставить «галочку», чтобы, проставляя данную галочку инвалид, таким образом, давал свое согласие на сбор и обработку персональных данных, как это делается банками и сотовыми операторами. Но минтруда не соглашается на «галочку».

«В итоге (…) КТЖ вынужден сделать для инвалидов такой режим: им придется один раз приехать в наши кассы, подписать письменное согласие, продемонстрировать оригинал свидетельства об инвалидности и КТЖ даст им скидочную карту, и тогда они смогут в электронном формате покупать билеты, проставляя номер скидочной карты», — сказал Султанбек.

«Но это все равно инвалидам неудобно, и причина — только в несогласии минтруда на эту «галочку», а ведь «речь идет всего лишь о подтверждении статуса инвалида», — резюмировал Султанбек.