Алматы. 16 июля. КазТАГ – Мажилисмен попросил генпрокурора проверить кладбище в Алматы на предмет спекуляций, сообщает пресс-служба демократической партии Казахстана «Ак жол».

«15 июля 2020 года Азат Перуашев обратился к генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову и акиму Бакытжану Сагинтаеву по фактам неправомерных действий со стороны руководства кладбища «Батыс» в Алматы», — говорится в сообщении в четверг.

Из сообщений в социальных сетях (в том числе – из твиттера известного журналиста Михаила Козачкова — КазТАГ) стало известно, что граждане, занимающиеся вопросами погребения своих умерших близких, столкнулись с коррупцией и вымогательством со стороны администрации указанного кладбища.

«Помимо официальной оплаты за погребение в размере Т54 тыс., для своевременного исполнения заявки администрация требует оплатить сверху «мимо кассы» еще Т60 тыс. «в связи с возросшей нагрузкой». По словам рабочих, заявка по официальной процедуре будет исполнена только через месяц. Многие граждане, не имея времени спорить с представителями кладбища, вынуждены соглашаться на предъявленные незаконные требования», — отмечается в сообщении.

Ка уточняется, председатель партии «Ак жол» обратился в адрес генпрокуратуры с просьбой провести проверку на этом и других кладбищах страны, и в случае подтверждения нарушений – принять соответствующие меры реагирования.