Не уводить в сторону неправильными вопросами призвал Бекшин

Алматы. 16 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Не уводить в сторону неправильными вопросами призвал главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

«Вы же видите, сколько билбордов на улицах города, различные буклеты, обклеены остановки, автобусы, при входе в подъезды разъяснительная наша информация имеется. То есть, с нашей стороны все делается. Теперь дело за населением, дело за вами, чтобы не было среди нас тех людей, которые бы неправильными вопросами не уводили в сторону от решения проблем, не уводили в сторону от соблюдения карантинных, противоэпидемических, вернее, мероприятий наше население. Надо нам вместе сейчас сплотиться и только вместе мы сможем преодолеть нарушения, которые имеются, не допускать их и остановить заболеваемость. Вот на это направлена наша работа. Она должна быть совместная. А так один делает, а другой только критикует, или стоит, посмеиваясь, в сторонке, конечно, мы такие вопросы не решим», — сказал Бекшин на брифинге в четверг.

Как сообщалось ранее, группа бизнесменов выступила с инициативой за свой счет организовать дневные стационары для больных коронавирусом средней степени тяжести. В настоящее время у них есть врачи-волонтеры, водители-волонтеры, готовые доставлять пациентов на процедуры и обратно, чтобы те не пользовались общественным транспортом и все необходимое, чтобы открыть дневной стационар на 50 коек. Сейчас инициаторы проекта ждут ответа от Бекшина, который выразил обеспокоенность, что такие дневные стационары станут очагами распространения инфекции.