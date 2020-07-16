К вопросу о том, почему при складывающейся сейчас ситуации победить коррупцию в Казахстане практически невозможно

Нур-Султан. 16 июля. КазТАГ — Валентина Владимирская. Величина прожиточного минимума (ВПМ) в Казахстане в июне повысилась на 5,7% и составила Т33 963, сообщил комитет по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

«Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в июне 2020 года относительно предыдущего месяца увеличилась на 5,7%», — говорится в сообщении.

Согласно статданным, с начала года в структуре ВПМ доля расходов на приобретение продовольственных товаров выросла на 5,7%, до Т18 680 и составила 55%, непродовольственных товаров и услуг – на 5,7%, до Т15 283 и составила 45%.