«Пандемия поставила диагноз системе госуправления Казахстана». «Касым-Жомарт Токаев принял решение о возобновлении выплат вопреки позиции ряда министров». «Памятка для пациентов с COVID-19, их родственников и сочувствующих». «Укради — да не судим будешь?»

Сетевой Казахстан 16 июля 2020г.

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Пандемия поставила диагноз системе госуправления Казахстана» — Первая половина жаркого месяца июля оказалась насыщенной событиями, едва ли ни до предела накалившими критическое отношение общества к правительству и создавшими явную напряженность внутри самой власти. Хотя ни то, ни другое разрядки пока не получило, – все оттягивается куда-то к августу, или к зиме, или к весенним выборам… В итоге всей такой концентрации событий имеем некую тайм-паузу, с кадровой и, главное, программной неопределенностью. Вполне, впрочем, понятную – менять, все понимают, надо, но на кого? И, главное, на какой новый курс?

Фото перуашев

365 INFO . KZ . «Бодрые прогнозы министров о росте экономики стремятся к нулю» — Растерянные чиновники то ли по неосторожности, то ли по глупости сваливают вину за ажиотаж с лекарствами на людей. Другие не забывают о любимом занятии — нести в массы ура-пропаганду. Сколько это будет продолжаться, никто уже не прогнозирует. Председатель партии «Ак жол», мажилисмен Азат ПЕРУАШЕВ дал свою оценку происходящему в обществе и экономике — Во-первых, нужно отметить, что президент Касым-Жомарт Токаев принял решение о возобновлении выплат вопреки позиции ряда министров. Именно так должно быть в государстве, которое с первых дней существования заявляет себя социальным. Не знаю, какое бюрократическое сопротивление пришлось преодолеть президенту, чтобы принять такое решение. Ведь в условиях резкого сокращения бюджета речь идет о колоссальных суммах. Но оно тем более стоит уважения.

EHONEWS . KZ . «Казбек Бейсебаев: COVID-19 — создание рук человека и поэтому эта тема сразу стала политической» — Нынешний кризис в системе здравоохранения по мнению многих экспертов превращается в политический. Того же мнения придерживается и известный политолог Казбек БЕЙСЕБАЕВ, который ответил на ряд вопросов «Эха Казахстана», прокомментировав последние события, возможность отставки правительства и кадровые перестановки в системе медицинского страхования. По его мнению, необходимы немедленные изменения в системе управления страной.

CAMONITOR . KZ . «Станет ли «антизаразный» пример президента Токаева заразительным?» — В последние дни на сотовые телефоны алматинцев стали поступать сообщения с призывами строго соблюдать «масочный режим». Мера, хоть и запоздалая, но крайне необходимая. Ведь если все мы как один последуем этому призыву, то быстрее справимся с обрушившейся на нас напастью, уже унесшей немало жизней. В этом плане можно отметить Касым-Жомарта ТОКАЕВА, который всегда появляется на телеэкранах в медицинской маске. Он надел ее и тогда, когда выступал неделю назад с обращением к казахстанцам, хотя, судя по всему, находился в помещении один – оператор, осуществлявший съемку, располагался на отдалении.

«Водная отрасль: как Казахстан отвечает на вызовы и угрозы» — Вода с каждым годом становится одним из наиболее дефицитных ресурсов на планете. По оценкам ООН, ее нехватку сегодня испытывает каждый пятый житель Земли. Согласно прогнозам экспертов, проблема отсутствия доступа к пресной воде в ближайшем будущем будет только усугубляться, и уже через пять лет ее дефицит будут ощущать 5,5 миллиарда человек в разных точках земного шара. Поэтому неудивительно, что сегодня практически все страны мира разрабатывают собственные стратегии эффективного управления водными ресурсами, справедливо считая, что такая работа является одним из важных направлений обеспечения национальной безопасности. И Казахстан в этом плане не стал исключением.

CARAVAN . KZ . «Памятка для пациентов с COVID-19, их родственников и сочувствующих» — Почему не надо срочно бежать на КТ, как и чем лечат в больнице и что надо делать родственникам заболевшего: об этом в нашей памятке. Рекомендации от специалистов Ассоциации семейных врачей Казахстана (АСВК). Обследование на коронавирус “на всякий случай” ничего не дает, если нет симптомов. Даже, если вы уже получили отрицательный результат мазка из носоглотки, то нет гарантии, что позже вы не заразитесь. Например, на следующий день… В больницах лечить особенно нечем, так как нет доказанных по эффективности и безопасности лекарств от COVID-19. В стационарах помогают справиться с осложнениями этой инфекции.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Зацикленный кабмин» — Стоит запомнить эту дату: 10 июля 2020 года. Состоявшееся в тот день в теперь уже привычном для всех онлайн-режиме расширенное — с участием президента — заседание кабинета министров по итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии и мерам по дальнейшему развитию экономики может стать началом его, правительства, второго дня рождения. Или не стать. Данные правительству две недели — достаточный срок, чтобы все переосмыслить и исправить или уйти.

«Асхат АЙМАГАМБЕТОВ, министр образования и науки: Школу не должно трясти от реформ» — О встрече с Асхатом Канатовичем мы договаривались давно, но из-за форс-мажора все никак не получалось. И вот наконец мы смогли поговорить. Я предложила обсудить реформы в школьном образовании — очень болезненной для большинства казахстанцев сфере. О том, как дети будут учиться в следующем году, не говорили сознательно — об этом министр уже рассказывал и мы писали — не было смысла тратить на это ограниченное время интервью. И все же я решила начать с дистанционки — одной из главных тем для обсуждения в последние месяцы.

«Я сам обманываться рад?» — Лекарственная ситуация последних дней наталкивает на мысль, что большая часть руководителей, ответственных за эпидемиологическую безопасность казахстанцев, живет в параллельном мире. Это там действующие и вновь открытые стационары на 100 процентов обеспечены всеми необходимыми препаратами. Там хватает кислорода всем, кто в нем нуждается. Там не прекращаются поставки лекарств в аптеки. А в мире реальном с лекарственным обеспечением настоящий коллапс.

MK — KZ . KZ . «Не веря правительству, казахстанцы создают сообщества для помощи друг другу в поисках лекарств» — COVID-19 послужил настоящим маркером состояния отечественной медицинской системы, того, как правительство может реагировать в режиме ЧП, и, пожалуй, главное — стал отражением поведения общества в сложной ситуации. Увы, «экзамен» прошли далеко не все.

«Как в Казахстане распределяется гуманитарная помощь» — В связи с пандемией COVID-19 страны оказывают различную помощь друг другу. В Казахстан также продолжает поступать гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусом. Однако в последнее время возникает немало вопросов относительно «спасительных грузов».

KP . KZ . «Укради — да не судим будешь?» — В № 23-Т от 3 июня 2020 года «КП» опубликовала материал-расследование «Отжать по-тихому» — о фактическом доведении до банкротства и попытке сомнительной приватизации знаменитого санатория «Казахстан». Владельцем которого изначально является государство в лице МВД республики. Тема вызвала заметный резонанс в СМИ, социальных сетях, во всем обществе. И газета сочла важным привлечь внимание к этой социально-чувствительной и откровенно криминальной истории на своих страницах.

EXPRESS — K . KZ . «Аружан Саин считает наличие детдомов в Казахстане позором» — На смену им должно прийти патронатное воспитание в семьях. Такую точку зрения высказала уполномоченная по правам ребенка Аружан САИН. Детский омбудсмен считает, что существование детских домов выгодно определенным лицам, так как на содержание каждого ребенка государство выделяет немалые деньги. Соответственно, чем больше детей – тем больше средств. По словам Саин, тысячи казахстанских семей хотели бы усыновить детей, однако сложившаяся система этому препятствует.

«Арман Асенов рассказал, почему ушел с поста главы «Казахфильма» и чем будет заниматься дальше» — Неделю назад пост руководителя киностудии «Казахфильм» занял известный казахстанский режиссер Акан САТАЕВ. Причем слухи о снятии с должности прежнего главы студии Армана АСЕНОВА начали ходить еще месяц назад. 7 июля общественность узнала о его увольнении, а вот о другом назначении ничего не известно до сих пор. Арман Асенов дал эксклюзивное интервью «ЭК», в котором рассказал о ситуации.

AZATTYQ . ORG . ««Я бы отдала, но деньги нужны семье». Медсестра обвинила руководство больницы в поборах» — Заместителя главного врача Жуалынской центральной районной больницы в Жамбылской области уволили после жалобы медсестры, заявившей, что ее просили вернуть часть надбавок, выплаченных за работу во время карантина. О том, что с таким требованием выступало руководство медучреждения, говорят и другие сотрудники. Возбуждено уголовное дело, покинувший пост замглавврача грозит «клеветникам» судом.

«Суды и тюремный срок активистки Санавар Закировой» — Гражданская активистка из Алматы Санавар ЗАКИРОВА приговорена к году лишения свободы по обвинению, которое она отвергает. Находившуюся под подпиской о невыезде Закирову после завершения суда увезли из дома в тюрьму. Сторона, проходившая в качестве потерпевшей по этому делу, отрицает наличие какой-либо политической подоплеки.

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