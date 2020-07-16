Алматы. 16 июля. КазТАГ – Крупный супермаркет горит в Алматы, сообщает пресс-служба ДЧС города.

«16 июля силы и средства ДЧС работают по повышенному рангу в Наурызбайском районе, по улице Ашимова, дом 13 «А» — предварительно горит кровля многофункционального административного здания (супермаркета — КазТАГ). Развернута работа штаба, создано три боевых участка. Звеньями газодымозащитной службы проведена разведка на наличие людей, на тушение и защиту близлежащих строений поданы пожарные стволы, эвакуировано три газовых баллона, каждая по 50 л», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, в настоящее время снята угроза распространения перехода огня на частные жилые дома. Имелась угроза распространения на близлежащую гостиницу и складские помещения.

«Обеспечена бесперебойная подача воды техникой «Алматы Су». Все службы взаимодействия города на месте. В 19.21 огонь удержан, достигнута локализация», — резюмируется в сообщении.