Врачи заявили Тогжанову об опасениях по поводу выплаты надбавок

Алматы. 16 июля. КазТАГ – Врачи заявили заместителю премьер-министра Ералы Тогжанову об опасениях по поводу выплаты надбавок, сообщает пресс-служба правительства.

«В ходе беседы с заместителем премьер-министра врачи от имени коллег выразили обеспокоенность касательно выплат надбавок медработникам, на что Тугжанов заверил, что все необходимые выплаты медицинским работникам будут перечислены в полном объеме», — говорится в сообщении по итогу посещения Тугжановым медучреждений столицы в четверг.

Напомним, 30 июля правительство опубликовало заявление, в котором было сказано, что премьер-министр Аскар Мамин поручил министерству труда и социальной защиты населения обеспечить страхование здоровья и жизни медицинских работников. В частности, утверждалось, что в случае заболевания коронавирусной инфекцией медработника единовременные социальные выплаты из государственного фонда социального страхования составят Т2 млн, а в случае смерти – Т10 млн.

16 июля стало известно, что родным умерших медицинских работников в Шымкенте выплатили по Т1 млн, не дожидаясь обещанных Т10 млн.

Председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК Тимур Султангазиев не ответил на вопрос журналистов о том, получил ли кто-то из медиков обещанную компенсацию.