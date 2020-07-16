Минздрав Казахстана не ответил, получил ли кто-то из медиков обещанную компенсацию

Нур-Султан. 16 июля. КазТАГ — Председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК Тимур Султангазиев не ответил на вопрос журналистов о том, получил ли кто-то из медиков обещанную компенсацию.

«Сейчас мы ведем сверки данных для того, чтобы точно понимать количество, и эти данные будут направлены в минтруд. Данная работа на сегодняшний день проводится и дополнительно вам сообщим», — сказал Султангазиев, отвечая на вопрос журналиста о том, сколько заразившихся коронавирусом медработников, либо родственников погибших от коронавируса медработников, получили обещанную компенсацию с марта 2020 года.

Несмотря на то, что вопрос был подан через Службу центральных коммуникаций за сутки до брифинга, Султангазиев не смог назвать точные цифры.

По его словам, министерство здравоохранения в настоящее время составляет списки заразившихся и умерших медработников, чтобы впоследствии передать их в министерство труда и социальной защиты.

«На сегодняшний день работы ведутся по выплате компенсации, работают комиссии при местных исполнительных органах, где они определяют в соответствии с совместным приказом министерства труда и социальной защиты и министерства здравоохранения определяют причины появления заболевания и причины смертности непосредственно на рабочем месте – то есть человек заболел и скончался во время исполнения своих должностных обязанностей и, с учетом этого, данные протокола направляются на уровень министерства, где составляются соответствующие списки, и будут направляться в министерство труда и социальной защиты», — сказал Султангазиев.

Напомним, 30 июля правительство опубликовало заявление, в котором было сказано, что премьер-министр Аскар Мамин поручил министерству труда и социальной защиты населения обеспечить страхование здоровья и жизни медицинских работников. В частности, утверждалось, что в случае заболевания коронавирусной инфекцией медработника единовременные социальные выплаты из государственного фонда социального страхования составят Т2 млн, а в случае смерти – Т10 млн.

16 июля стало известно, что родным умерших медицинских работников в Шымкенте выплатили по Т1 млн, не дожидаясь обещанных Т10 млн.