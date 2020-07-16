Нур-Султан. 16 июля. КазТАГ – Московские врачи прибыли в Алматинскую область для помощи в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба акимата региона.

«Накануне делегация врачей из Москвы посетила центральные больницы Карасайского, Илийского и Енбекшиказахского районов. В ходе визита, разделившись на группы, врачи из Москвы посетили приемный покой и ряд отделений Центральной районной больницы Карасайского района, а также провизорное отделение в больнице села Шамалган и инфекционное отделение в городе Каскелен. Внимательно знакомясь с работой местных медиков, начиная с места замены спецодежды и заканчивая приемом больных, определения их состояния, назначения методов лечения, московские эксперты, в составе которых реаниматологи, эпидемиологи, пульманологи и терапевты, высказывали отдельные замечания, делились своими практическими советами и опытом, давали конкретные рекомендации», — говорится в сообщении в четверг.

Руководитель группы, заместитель главного хирурга Москвы по организационно-методической работе Руслан Майер отметил, что в целом у него сложилось положительное впечатление.

Как уточняется, в провизорном отделении Карасайского района получают лечение 328 человек, а в инфекционном отделении, рассчитанном на 80 коек, восстанавливаются 45 человек. На базе центральной районной больницы Илийского района создано провизорное отделение на 120 коек, к тому же в прилегающем здании ТОО «Бану» есть возможность принять еще 130 человек. В лечебном учреждении имеется восемь аппаратов искусственной вентиляции легких, четыре рентгеновских установки, один компьютерный томограф, проблем с обеспеченностью необходимыми лекарственными средствами не имеется. При этом после выявления больных с коронавирусом их отправляют в инфекционные поликлиники в Енбекшиказахском, Карасайском районах и с. Шелек.

В центральной больнице Енбекшиказахского района проходят лечение 374 человека. На сегодня более 150 человек излечились. Но ежедневно регистрируется около 20 случаев заражения инфекцией.

Ознакомившись с ситуацией, российские врачи отметили, что методы лечения в обоих государствах схожие, грубых недостатков на местах не отмечается.

«Квалификация казахстанских коллег ничем не хуже, чем у нас. Но пандемия Россию охватила раньше, в борьбе с ней мы успели набраться опыта. Поэтому мы приехали поделиться успешными методами лечения со своими казахстанскими коллегами. Ведь борьба с эпидемией – наша общая задача», — подчеркнула московский специалист Ирина Мачулина.

Напомним, что в рамках меморандума между главами правительств, заключенного в прошлом месяце, в Казахстан прибыло более 30 российских специалистов, 10 из них посетили медицинские учреждения Алматинской области в целях оказания местным медикам консультативно-практической помощи в вопросах борьбы с коронавирусом.