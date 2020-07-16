Неработающие в связи с простоем предприятий не получат 42 500 тенге – минтруда РК

Нур-Султан. 16 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Неработающие в связи с простоем предприятий не получат 42 500 тенге, сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«Единовременная выплата не положена лицам, у которых отсутствует факт полной потери дохода в связи с введением строгих ограничительных карантинных мер, в том числе: если деятельность работодателя, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, или юридического лица, с которым заключен договор гражданско-правового характера, не ограничена введением строгих ограничительных карантинных мер; лицам, которые находятся в оплачиваемом ежегодном трудовом или в социальном отпуске, а также освобожденным от работы, в связи с введением простоя в соответствии с трудовым законодательством; плательщикам ЕСП, у которых отсутствует факт уплаты единого совокупного платежа в первом полугодии текущего года», — сказал Нурымбетов на брифинге в четверг.

Кроме того, он отметил, что выплата не положена физическим лицам, получающим доходы по договорам ГПХ, за которых отсутствует факт уплаты обязательных пенсионных взносов в первом полугодии текущего года; получателям пенсионных выплат, государственных пособий, адресной социальной помощи, получателям социальных выплат, выплачиваемых из ГФСС, лицам, охваченным мерами содействия занятости, и лицам, не входящим в состав рабочей силы в соответствии с законом «О занятости населения», впервые уплатившим ЕСП в период ограничительных карантинных мер; в случае восстановления потерянного дохода получателя единовременной выплаты.

Лицам, находящимся в местах лишения свободы, выплата также не положена.

Как отметил министр, сотрудники компаний, деятельность которых не запрещена постановлением главного санитарного врача, не смогут претендовать на получение Т42 500, даже если остались без доходов.