Вопрос выплаты Т42 500 за счет пенсионных накоплений даже не рассматривался – минтруда

Нур-Султан. 16 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Вопрос выплаты Т42 500 за счет пенсионных накоплений даже не рассматривался, сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«Это помощь со стороны государства. Небольшая, но все-таки помощь работавшим людям, которые потеряли доход в связи с усилением карантинных мер, то есть ограничительных мер, которые предприняли государственные органы и, наверное, то, что эта помощь оказывается либо за счет бюджета, либо за счет государственного фонда социального страхования – это правильно. В случае пенсионных накоплений – это все-таки, личные сбережения граждан, это их собственность, поэтому в данном случае вместо 42 500 выплачивать – это неправильно. Эту помощь должно оказывать государство и за счет государственных средств. А выплачивать 42500 за счет пенсионных накоплений, такой вопрос не вставал, и он официально даже не рассматривался», — сказал Нурымбетов на брифинге в четверг.

Напомним, ранее ряд экономистов высказали предложение выплачивать Т42 500 за счет пенсионных отчислений граждан, а не из ГФСС.