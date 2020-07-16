О снижении на 34% загруженности стационаров Нур-Султана заявили в кабмине

Нур-Султан. 16 июля. КазТАГ – О снижении на 34% загруженности стационаров Нур-Султана заявили в кабинете министров, сообщает корреспондент агентства.

«Отдельно обсуждался вопрос дальнейшего обеспечения медицинских учреждений лекарственными препаратами. На сегодняшний день медицинские учреждения обеспечены лекарственными средствами на 100%. Глава межведомственной комиссии поручил министерству здравоохранения и ТОО «СК-Фармация» обеспечить месячный запас лекарственных препаратов во всех медицинских учреждениях страны. Следует отметить, что по сравнению с прошлым месяцем загруженность столичных стационаров снизилась на 34%, а также увеличилось количество койко-мест на 2 705 единиц», — говорится в сообщении по итогу посещения заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова медучреждений столицы в четверг.