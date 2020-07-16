Штормовые предупреждения объявлены в Нур-Султане и четырех областях Казахстана

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Нур-Султан. 16 июля. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской и Жамбылской областях на 17-20 июля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 17 июля в Акмолинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане днем 17 июля ожидается ветер северо-восточный, восточный днем порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в четверг.

Также сообщается, что днем 17 июля в Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 18 метров в секунду.

«Ночью 17 июля в Атырауской области местами ожидается гроза, ветер северный 15-20 метров в секунду. Днем 17 июля сохраняется сильная жара +34+39, на юге +42 и чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау Днем 17 июля сохраняется очень сильная жара +40+42. Днем 17-20 июля в Жамбылской области местами ожидается сильная жара до +40. В Таразе днем 17-20 июля ожидается сильная жара +38», — следует из сообщения.

Вероятность шторма синоптики оценили в 70-100%.

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